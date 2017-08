'GVB is niet alleen voor snel vervoer kantoorpersoneel'

Vorige week konden we in Het Parool lezen dat er in Amsterdam nieuwe kantoorgebouwen zullen verrijzen. Die nieuwbouw is gepland bij de knooppunten van het openbaar vervoer, zodat de werknemers zonder moeite of vertraging via het ov op hun werkplek kunnen komen.



De keerzijde van dit door de twee VVD-wethouders aangeboden plan wordt niet vermeld. Maar stel: je bent een 60-plusser en je woont in een buurt waar het ov 'op afstand is gezet.' Je hebt geen baan meer, maar je gaat wel twee keer per week naar een hulpbehoevend familielid, elders in de stad, in een wijk zonder fijnmazig ov. Je hebt geen auto en fietsen raadt de dokter af. Je bent dus afhankelijk van het GVB.