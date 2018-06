'Gun religie haar diverse rol in de stad'

Nu kent datzelfde stadsdeel met 150 kerken, van oude garage tot schoolgebouwen, het hoogste aantal geloofsgemeenschappen per vierkante kilometer van Nederland.



Steden veranderen

Zeker, het religieuze speelveld verandert maar neemt tegelijkertijd niet af. Een stad trekt steeds nieuwe mensen, en in Amsterdam neemt op dit moment de diversiteit toe. Amsterdam is een superdiverse stad, wat betekent dat het merendeel van de bewoners behoort tot een minderheid. Die superdiversiteit wordt meer en meer de nieuwe identiteit van grote steden in de hele wereld. Dat geldt ook voor de religieuze diversiteit.



Als je alleen plek biedt aan religies op basis van historie, zoals uw voorganger leek te willen, dan misken je wat er leeft onder mensen in de stad, dan misken je hun levensovertuiging. Je probeert dan religie achter de voordeur te proppen en te beschouwen als een hoogst individuele overtuiging. Maar juist religie wordt sterk in gemeenschappen beleefd en gevierd. Denk maar aan processies, rituelen en de vele iftarmaaltijden die de afgelopen maand elke avond in onze stad plaatsvonden.



Hakken in het zand

De stap die Van der Burg maakte is, naast een inbreuk op de vrijheid van religie, een stap met de hakken in het zand, gericht op het langzaam uitfaseren van religie in het publieke domein. Van dit nieuwe college verwachten wij dat de wethouders andere stappen zetten en de toekomst met open vizier tegemoet treden. Een toekomst waarin religie een rol blijft spelen in het publieke leven van Amsterdammers, of je het nu onzin vindt of niet.