'Gun Amsterdammers die 60 nachten Airbnb'

Ik ben ervan overtuigd dat mijn gasten minder overlast veroorzaken voor de stad dan de toeristen die in anonieme hotels verblijven

Ondertussen probeert de gemeente rijke expats naar de stad te lokken met advertenties in Londen: 'When you realize it's monthly rent, not weekly'.



De beperkte woningvoorraad is dan opeens geen issue meer. Maar als het over Airbnb gaat, is de gemeente 'erg bezorgd om de Amsterdammers die voelen dat dit niet meer hun stad is'.



De gemeente is wat dit onderwerp betreft dan ook volkomen ongeloofwaardig geworden. Ik vermoed dat hier een lobby van vermogende vastgoedeigenaren, het hotelwezen en projectontwikkelaars meespeelt die de deeleconomie - waarvan élke Amsterdammer kan profiteren - graag zien verdwijnen.



Beschaafde mensen

Naast de beperkte woningvoorraad is overlast een reden om Airbnb verder in te perken of te verbieden. Maar juist dankzij de hulp van Airbnb zijn veel illegale hotels opgerold. Daarnaast heeft Airbnb de gemeente veel geld opgeleverd. Bovendien zie ik bij mij thuis dat er beschaafde mensen op bezoek komen.



Ik ben ervan overtuigd dat mijn gasten minder overlast veroorzaken voor de stad dan de toeristen die in anonieme hotels verblijven.



Ik zeg: geef elke Amsterdammer - ook huurders- de mogelijkheid hun huis zestig nachten per jaar te verhuren om op die manier (extra) inkomsten te verdienen en waardevolle diensten te verlenen.



