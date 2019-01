'GroenLinks, wat is dat voor een partij? '

Ze zijn 70 jaar en kerngezond

Dinsdagavond, tijdens een inspraakronde, bleek dat het dagelijks bestuur, in meerderheid GroenLinks, daar al vier maanden over nadenkt. Terwijl hun GroenLinkswethouder Marieke van Doorninck afgelopen week nog in Het Parool stelde dat Amsterdam landelijk voorbeeld moet zijn bij het drastisch terugdringen van CO2-uitstoot.



Ze wil dat per stadsdeel aanpakken. Kans voor open doel dus om te starten met het redden van deze vijf 70-jarige CO2-vreters. Uit het gemeentelijk deskundigenrapport blijkt dat kap onnodig is en goed onderhoud de oplossing. Desondanks is het GroenLinksstadsdeelbestuur tot heden besluiteloos. Wat is dat voor een partij? Zo'n partij dus.



Ed Peereboom, Amsterdam