'GroenLinks heeft hartjes in de ogen'

Over provo's en krakers zei Roosma het zo: "Wij zijn ze niet vergeten. Hun idealen niet en hun ideeën niet. En die hebben we in 2018 harder nodig dan ooit."



Wat waren die idealen en ideeën precies? En waarom zouden progressieve politici verlangen naar het verleden? Was GroenLinks niet de partij die nog enkele jaren geleden 'zin in de toekomst' als verkiezingsslogan had? Is dat nu veranderd in 'zin in het verleden'?



Wittefietsenplan

Te beginnen met de eerste vraag. Het is moeilijk te zeggen welke idealen GroenLinks nu harder nodig heeft dan ooit. Enerzijds werd in de jaren zestig en zeventig de basis gelegd voor de deeleconomie via bijvoorbeeld het wittefietsenplan.



Vandaag de dag is GroenLinks een actieve bestrijder van die deeleconomie. Raadslid Ernsting twitterde afgelopen februari: 'Delen' is steeds vaker stelen.



Ook zaaiden de jaren zestig en zeventig het zaadje voor het egoïsme dat de partij zegt te verwerpen. 'Doe je eigen ding' was niet voor niets een belangrijke slogan in die tijd, met het persoonlijke genot als alfa en omega.



Vrijzinnigheid die de norm bij de mens zelf legt, raakt per definitie aan egoïsme, omdat persoonlijke maatstaven voorop staan. Anders gezegd: het egoïsme waar GL tegen ageert, is in wezen een kernelement van vrijzinnigheid waar de partij juist voorstander van wil zijn.