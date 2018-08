'Groene burgemeester heeft armslag nodig'

De belangrijkste vraag is: waar ligt de macht om duurzaamheid in beleid en regelgeving te betrekken? Nederlandse steden missen de autonomie om zelfstandig beleid in te richten, dat onafhankelijk van de landelijke overheid normen stelt.



Voetafdruk

De maatstaf voor de efficiëntie van nieuwbouw is een voorbeeld. Deze Energieprestatiecoëfficiënt is het belangrijkste middel om de CO2-voetafdruk van gebouwen te beperken. De richtlijnen zijn landelijk, in tegenstelling tot bijvoorbeeld New York, waar de lokale overheid meer beleidsvrijheid heeft.



Duurzaamheid leent zich bij uitstek voor een lokale aanpak, aangezien milieu- en klimaatproblemen zich het sterkst en het meest dringend voordoen in stedelijke regionen - dus ook voor in andere grotere steden in Nederland.



Als Halsema echt werk wil maken van haar duurzaamheidsambities, en daarmee ook de leefbaarheid en concurrentiepositie van de stad, zal zij van het uitbreiden van de lokale beleidsvrijheid een van de speerpunten moeten maken van haar burgemeesterschap.