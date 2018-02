'Ook bouwen in het groen' aldus minister Kajsa Ollongren van Ruimtelijke Ordening. De groene stadsranden zijn aan de beurt. Dat heet 'lef', anders gaat het 'knellen'. Een onverstandige en niet onderbouwde uitspraak. Het groen dat je opgeeft, krijg je nooit meer terug. Ruimtelijke ordening vergt een blik op de toekomst. Stapelen we stenen, of bouwen we een land? En wat voor land?



De minister wijst nadrukkelijk naar de weg van de minste weerstand, de groene randen rond steden als Amsterdam.



Ollongren was met haar partij D66 al vaker wat makkelijk met het prijsgeven van onze natuur. In die zin zou de uitspraak niet moeten verbazen. Wellicht had Bouwend Nederland geklaagd. Binnen de stadsgrenzen verdichten is moeilijker - en duurder - dan het volplempen van weerloos groen.



Sinds de dividend­belasting weten we hoe gevoelig het kabinet is voor telefoontjes van mensen die van alles de prijs en van niets de waarde kennen. En groen levert geen geld op, dient geen bezwaarschriften in en betaalt geen lobbyisten. Aannemers en ontwikkelaars doen dat wel.



Bezint eer ge begint

Toch had het groen aan Ollongren z'n waarde al eens bewezen. In Amsterdam leek deze strijd gevoerd. Het college van D66, VVD en SP zag kansen op Nieuwe Meer en Amstelscheg, totdat stad en raad flink weerstand boden. Na twee jaar knokken is er geen sprake meer van bouwen in Amsterdamse natuur.