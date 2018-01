'Grens overlast Westerpark wordt nog verder opgerekt'

In 2016 kondigde burgemeester Van der Laan een nieuw evenementenbeleid aan. De grens van het aantal evenementen was bereikt! De overlast, zeker voor de directe omgeving, was uit de hand gelopen. De stad moest weer in balans komen. Per Amsterdams park zou het aantal evenementen worden bepaald.



Deze nieuwe nota klonk ons als muziek in de oren. Bewoners rond het Westerpark maken al jarenlang bezwaar ­tegen de vele evenementen in het Westerpark. Ondanks de grootschalige protesten en ­gemaakte afspraken met het stadsdeelbestuur nam de overlast alleen maar toe. Het ooit zo ontworpen 'cultuurpark' is in rap tempo een horeca-, festival- en evenementenpark geworden.



Niet meegeteld

En het nieuwe locatieprofiel, brengt dat lucht? Helaas zal de situatie alleen maar verder verslechteren. De druk op het Westerpark wordt niet verminderd, maar juist opgevoerd. Het aantal grote evenementen (meer dan 10.000 bezoekers) wordt verhoogd van 6 naar 10 per jaar. In totaal komen er 123 evenementdagen per jaar.