'Goed medicijn wordt een schaars artikel'

Het beroep van apotheker wordt onaantrekkelijk en veel apotheken krijgen vacatures niet vervuld

Voor een toenemend aantal leveranciers van generieke geneesmiddelen is Nederland on­belangrijk geworden. Het voorkeursbeleid van de zorgverzekeraars maakt het volstrekt onvoorspelbaar of geneesmiddelen van een bepaalde leverancier over zes maanden nog wel worden vergoed.



De extreem lage prijzen maken Nederland dan ook nog eens een zeer onaantrekkelijk afzetgebied. Het gevolg is dat de productie van een aantal middelen onrendabel is geworden en daarom is gestaakt.



Het is daarom zaak dit zogenoemde preferentiebeleid te herzien. Dat beleid heeft weliswaar in het verleden goed gewerkt en werkt nog steeds goed voor geneesmiddelen die net uit octrooi zijn, maar voor een grote groep middelen begint dit systeem averechts te werken. Deze middelen zijn zo goedkoop dat ze van de Nederlandse markt dreigen te verdwijnen.



Antibiotica

Bijzonder verontrustend is het dat regelmatig antibiotica niet te leveren zijn. Apotheken kunnen al tijden geen zogeheten smalspectrum antibiotica meer leveren en worden gedwongen over te stappen op een breedspectrum antibioticum. Hierdoor neemt de kans op resistentie toe.



Dit terwijl het bestrijden van resistentieontwikkeling zowel bij het ministerie van Volksgezondheid als bij de wereldgezondheidsorganisatie WHO een hoge prioriteit heeft.