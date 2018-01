'GGD's aan zet bij hulp aan verwarde mensen'

De politie is onevenredig veel tijd kwijt met het optreden jegens verwarde personen

Een tweede reden is de vluchtelingenopvang, waarbij ernstig getraumatiseerde mensen in langdurige opvangprocessen komen.



Een derde oorzaak is dat de reclassering en de GGZ verwarde mensen onder invloed van medicatie veelal te snel willen laten re-integreren in de maatschappij.



Extra GGZ-professionals

Het is dan ook niet verwonderlijk dat korpschef van de Nationale Politie Erik Akerboom vorige maand de noodklok luidde. Politiemensen zijn onevenredig veel tijd kwijt met het optreden ­jegens verwarde personen en hij pleit voor de inzet van extra GGZ-professionals binnen de wijken.



Natuurlijk is het een taak van de politie op te treden tegen verwarde personen die amok maken. De politie moet de openbare orde handhaven. Zijn oproep is evenwel begrijpelijk, omdat hij vroegtijdig de 'zorg' wil laten interveniëren, om grotere problemen te voorkomen.



We moeten er echter voor waken dat we weer iets nieuws gaan bedenken, terwijl daarvoor al een werkwijze bestaat. Er is namelijk sprake van een sluimerende crisis die tot diep in de poriën van de samenleving doordringt. Reguliere zorg volstaat niet meer en opgeschaalde zorg is dan noodzaak. Dat vergt een crisis-managementaanpak en betekent dat de 25 veiligheidsregio's in ons land aan zet zijn.



Elke veiligheidsregio heeft een directeur publieke gezondheid (DPG), die als ketenregisseur functioneert op het snijvlak van de gezondheidszorg en de openbare orde en veiligheid. Bij crisisbeheersing gaat de DPG ook over de gemeenschappelijke (of gemeentelijke) gezondheidsdienst (GGD) en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).