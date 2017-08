'Genderneutraliteit is geen culturele gekkigheid'

Volgens hem zijn 'gender-neutrale kruisridders' pas tevreden als iedereen in een uniform onder een boerka loopt. Daar kan ik overheen, dacht Rob Hoogland van De Telegraaf. Hij vreesde spoedig te overlijden omdat 'fundamentalistische vertegenwoordigers van de LHTBQI-beweging mij in verband met het schrijven van deze gendervijandige woorden de keel [zullen] hebben doorgesneden'.



Krankzinnige hyperbool

Voorstanders van regenboogtaal zijn net IS - een krankzinnige hyperbool die vast lollig bedoeld is, maar getuigt van blinde woede. Een golf van razernij ging over het land waarin ons verweten werd gestoord te zijn. 'Ons', want ja, ook ik ben zo iemand die vindt dat de inhoud van mijn ondergoed niet relevant is bij een omroepbericht.



Genderneutraliteit wordt afgedaan als culturele gekkigheid. Dat is ironisch, want het is juist cultuur om vol te houden dat er twee geslachten zijn en verder niets.



In de natuur is er meer tussen man en vrouw, of - anders gezegd - is man/vrouw niet duidelijk afgebakend. Het ­binaire wereldbeeld wordt opgelegd aan de biologie. Mensen alleen als het een of het ander zien is de culturele gekkigheid.



Dat gaat veel verder dan alleen biologisch geslacht. We delen kleuren, gedrag en een voorkeur voor thee, musicals of yoga in als mannelijk of vrouwelijk. Die indelingen zijn historisch en geografisch variabel: zo is roze pas sinds de Tweede Wereldoorlog een meisjeskleur en is theedrinken in Azerbeidzjan een echte mannenaangelegenheid.