'Gemengde en leefbare wijken staan voorop'

Je krijgt een andere samenleving, waar de stad voor de rijken is en de periferie voor de armen

Rochdale wil bijdragen aan een stad voor iedereen. Waar gemengde en leefbare wijken vooropstaan. Daar geloven wij in en hebben we nog veel in te doen.



Onderdeel daarvan is dat we juist géén woningen verkopen in wijken waar al weinig sociale huurwoningen zijn en divers aanbod ­creëren in wijken met bijna alleen maar sociale huurwoningen, zoals bijvoorbeeld inderdaad in Nieuw-West.



Dat is financieel niet de gunstigste strategie, maar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vind ik belangrijker dan het in korte tijd bouwen van zo veel mogelijk woningen. Daar hebben in het verleden al ervaring mee opgedaan en dat is niet altijd even goed bevallen.



Hester van Buren, bestuurs­voorzitter Rochdale