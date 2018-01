'Gemeente zou coaching moeten aanbieden bij eenzaamheid'

Mijn oplossing voor het daadwerkelijk aanpakken van onze eenzaamheid is persoonlijke begeleiding die ons terugbrengt naar wie we werkelijk zijn, ons positief leert denken, en ons leert te voelen wat ons daadwerkelijk vreugde geeft.



IAMgezond

Als gemeente zou je persoonlijke begeleiding, coaching, therapie of hoe je het ook wilt noemen voor iedereen makkelijk beschikbaar moeten maken. Net zoals iedereen ondertussen weet dat je 112 moet bellen als er een ambulance moet komen, of iedereen weet dat je voor het verlengen van je paspoort je naar het gemeentehuis moet, zo zou je ook mensen kunnen ­leren dat ze voor eenzaamheid direct naar de ­gemeente kunnen gaan. (En nee, hoe we het nu geregeld hebben: huisarts, daarna GGZ of dure particuliere therapeuten werkt dus blijkbaar niet afdoende, los van mooie resultaten die daar bereikt worden).



Maak een website: 'IAMgezond' vanuit de ­gemeente en daar meld je je aan voor een coachingstraject. Zorg voor een database van allerlei soorten coaches, begeleiders, therapeuten (die zijn er namelijk genoeg, allemaal mensen die vanuit hun unieke talenten mensen willen helpen) gericht op alle leeftijden.



De wortel aanpakken

Hoe die database eruit komt te zien, daar kun je even over nadenken, dat is uitvoering. Elke coach ­rekent 50 euro ex BTW per uur en de gemeente betaalt daar een gedeelte van. De rest is bijdrage voor de inwoner van Amsterdam.



Net zoals er vroeger een taboe heerste op ­datingsites ('sukkels, engerds, zielige types') zullen we met z'n allen er even aan moeten wennen dat we geestelijke zorg nodig hebben en dat zelfliefde geen woord meer is wat niet uitgesproken mag worden omdat we niet ­'egoïstisch' mogen zijn.



Ik denk dat de gemeente Amsterdam een mooie start kan maken met het bij de wortel aanpakken van eenzaamheid. Het praatje bij de Albert Heijn wordt dan een heerlijk extraatje voor haar inwoners die steeds gezonder, gevulder en liefdevoller worden. Dan hoeven we ­niemand meer aan te sporen tot het aangaan van praatjes, dat doe je dan namelijk vanzelf.