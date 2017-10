Als bestuurder van een ­bewonersvereniging krijg ik per mail berichten van Mijn Overheid over mijn buurt. Normaal gaat dit over het kappen van een boom, het plaatsen van een dakraam of een dakterras, het samenvoegen van zolderkamers bij de hoogste etage et cetera. Daar kunnen omwonenden dan eventueel bezwaar tegen maken.



Nu vielen mij recent vier berichten op over het 'omzetten van één zelfstandige woonruimte in vier onzelfstandige woonruimtes.' Drie adressen in de Rooseveltlaan en een in de Churchilllaan. Vier mooie woningen voor gezinnen of op de begane grond voor oudere bewoners worden nu blijkbaar omgebouwd tot vier kamers per woning, voor wie? Cashen maar.



Bij de mededeling stond: verleend besluit, dus goedgekeurd door de gemeente. Hier gaan eigenaren heel veel geld mee verdienen, woningzoekenden blijven langer op de wachtlijst, buurten worden uitgebeend en omwonenden zullen de overlast gaan ervaren. Gemeente: word wakker en wees inderdaad lief voor de stad en haar bewoners.



Jessica Bartels, Amsterdam