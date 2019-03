'Gemeente pakt zwemmende oudere met prijsstijging'

Deze onaangekondigde en exorbitante prijsstijging stuit op onbegrip en boosheid

Voor alle zwemmers in het De Mirandabad betekende dit een prijsverhoging van bijna 30 procent. Onze 50 badenkaart voor 65-plussers zou van 120 euro naar 154,80 euro gaan. Dat was wel even slikken maar zo gaan die dingen nu eenmaal.



Exorbitante prijsstijging

In die brief werd echter niet gerept over de tevens geplande afschaffing per 1 januari van de korting voor de meeste 65-plussers. Dus was de verrassing en de verontwaardiging enorm toen wij, 65-plussers, op ­1 januari ontdekten dat wij voortaan het volle tarief moesten betalen: 180 euro voor een 50 badenkaart, een prijsstijging van maar liefst 60 euro, oftewel 50 procent ten opzichte van 2018. En waarom dan wel?



Deze onaangekondigde en exorbitante prijsstijging stuit op onbegrip en boosheid. Alleen de echte minima, met groene stip op de stadspas, krijgen nog korting. Iedereen met een stadspas met blauwe ruit niet meer.



Gemeente, zeg dat het niet waar is. Dit doe je niet zo. Dit is ongepast. Hier moet op de een of andere manier niet goed over zijn nagedacht en er is zeker niet over gecommuniceerd.



Marcel Gerritsen, Amsterdam