'Gemeente, pak de rol van rentmeester op'

De gemeente heeft een zorgplicht om bewoners te beschermen tegen cowboygedrag van beleggers

Vanwege de groeiopgave van de stad werkt de gemeente graag mee aan bouwinitiatieven. De gemeentelijke gebiedsmakelaar, die bouwaanvragen begeleidt en creatief meedenkt over oplossingen, heeft de bouwtoezichthouder en de handhaver vervangen.



Cowboygedrag

Het effect is voor de omwonenden een weinig transparant proces tussen gebiedsmakelaar en vastgoedontwikkelaar waarin toezeggingen worden gedaan die zich onttrekken aan de politieke controle. Voorbeelden: Ten Kateschool, Wenslauerstraat, kelderbak in Vondelstraat.



In een deze week uitgekomen rapport van de gemeentelijke Ombudsman over de sloop en de vergunningverlening van panden in de Bellamybuurt in Oud-West, concludeert de Ombudsman dat het stadsdeel West niet handhavend heeft opgetreden tegen de ontwikkelaar, 'daar waar dit wel had gekund en gemoeten'.



De gemeente heeft een zorgplicht om bewoners te beschermen tegen cowboygedrag van beleggers. We roepen de gemeente op om de ­regie weer in handen te nemen en de bouwinitiatieven op een transparante en verantwoordelijke wijze te reguleren en handhaven, als een goede rentmeester.



Fike van der Burght, Ralph Stuyver, Petitie ­Amsterdam verbouwt en versteent