'Gemeente is te rigoureus met maatregelen huis-aan-huisbladen'

Wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) heeft volgens

deze krant zeven Amsterdamse stadsdeelvoorzitters 'opgedragen' geen interviews meer toe te staan aan het huis-aan-huisblad City en daar geen columns voor te schrijven. In de strijd tussen het gemeentebestuur en de afvalberg aan bedrukt ­papier gaat het nu blijkbaar hard tegen hard.



Het begon op 1 januari van dit jaar met nieuw beleid: wie geen sticker op zijn brievenbus heeft geplakt, ontvangt automatisch geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer, alleen nog huis-aan-huisbladen . Dat was een klap voor de Dirks, Lidls en Carpetlands van deze wereld, die ons tot dan toe ruimschoots voor­zagen van hun kleurrijke aanbiedingen.



Maar in deze leemte voorzagen de reclamebureaus spoedig met een slimme zet. Ze voegden al die folders fluks samen, drukten er een paar onbenullige nieuwsberichten bij af, deden er een omslag omheen met een kekke naam ('City') en kijk eens aan: een nieuw huis-aan-huisblad was geboren!



De gemeente probeerde deze truc onschadelijk te maken door de eis te stellen dat hoogstens 90 procent van een dergelijke publicatie uit reclame mag bestaan. In De Echo sneed Tom Tossijn inmiddels al de kwestie aan of dit niet in strijd is met de vrijheid van meningsuiting.



Volgens artikel 7 van de Grondwet heeft immers 'niemand voorafgaand verlof nodig om middels de drukpers gedachten en gevoelens te openbaren'. Mag de overheid dan wel voorwaarden stellen aan de inhoud van drukwerk? De uiterste consequentie van deze gedachte is echter dat een publicatie eventueel ook voor 95 of zelfs voor 100 procent uit advertenties zou mogen bestaan en dat zal naar ik vermoed geen rechter voor zijn rekening willen nemen.



Gevoelige klap

Overigens bleek bij een eerste telling dat City zich aan de voorwaarde hield: 88 procent van de inhoud was reclame. Net onder de grens! Nu werpt Van Doorninck een nieuwe verdedigingslinie op: geen interviews en columns vanuit de gemeentepolitiek meer in City!