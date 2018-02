'Gemeente heeft niets te zoeken bij aangifte Bénédicte Ficq'

Wat is nu de bedoeling van deze antitabaksactie? Dat er geld uit de gemeentekas wordt gestoken in de komende, ongetwijfeld hoog oplopende proceskosten?

Bij de gemeente Amsterdam zijn er vele kanttekeningen te plaatsen bij het gevoerde beleid: men is er nog nooit in geslaagd welk project dan ook uit te voeren binnen de gestelde tijd en binnen het gestelde budget. Of het nu de bouw van het Stadhuis/Muziektheater, de aanleg van een metrolijn of de bouw of de renovatie van een willekeurige verkeerstunnel is.



Ernstige financiële fouten

Bij de gemeente Amsterdam blijkt niemand in staat waterdichte afspraken te maken waar het de uitvoering van projecten betreft en enige vorm van budgetbewaking is totaal onbekend.



Er worden ernstige financiële fouten gemaakt, er wordt jaarlijks voor een vermogen aan 'externe deskundigen' ingehuurd waarvan het nut nooit bewezen is. Met enige regelmaat blijken enorme bedragen 'zoek' te zijn - niemand die ook maar enig idee heeft waar dat geld gebleven is. En helemaal niemand die zich dat aantrekt of zich er ook maar in de geringste mate voor schaamt.



Wat is nu de bedoeling van deze antitabaksactie? Dat er geld uit de gemeentekas wordt gestoken in de komende, ongetwijfeld hoog oplopende proceskosten?



Eric van der Burg mag zich op persoonlijke titel aansluiten bij het initiatief van Ficq, dat is zijn goed recht. Maar nogmaals, het behoort absoluut niet tot het ­takenpakket van een gemeentebestuur.



Ga maar eens zorgen dat je ­eigen zaken op orde komen!



Bob Smit, Amsterdam