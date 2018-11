'Gemeente handelt met NV Zeedijk in strijd met beleid'

Via de media verneem ik regelmatig dat wethouder Laurens Ivens zich inzet voor het behoud en eventueel uitbreiden van sociale/betaalbare huurwoningen. Heel goed! Toch roept dit bij mij vragen op, omdat het, als ik goed geïnformeerd ben, niet overeenstemt met zijn beleid.



De gemeente Amsterdam heeft volgens de website van NV Zeedijk 78 procent van de aandelen en daarmee zo goed als de baas. De NV had tot een aantal jaren geleden ongeveer honderd sociale huurwoningen met een huur van 350 à 500 euro. De NV vroeg altijd de maximale huur volgens het puntensysteem.



Tegenwoordig worden diezelfde woningen verhuurd voor het drievoudige. Dat is mogelijk geworden door een paar verschrikkelijke wetswijzigingen. Het gevolg is dat in die kleine woningen niemand meer met een modaal inkomen kan wonen en dat meer dan honderd sociale huurwoningen in het centrum verdwijnen. Zodra een oude huurder verdwijnt, verdriedubbelt de huur.



Grootste aandeelhouder

Een ander gevolg is dat niemand hier nog lang blijft wonen. Het aantal verhuizingen op de Zeedijk is enorm. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de betrokkenheid bij de buurt en de leefbaarheid.