'Gemeente creëert gevaarlijke situaties verkeer'

Na oplevering bleek al meteen dat voor de fietsers een levensgevaarlijke situatie was gecreëerd. De fietspaden werden enigszins verlegd. De snelheidsbreker die de tramhalte was, kwam uiteraard niet terug (20 seconden snelheidswinst voor lijn 2). ­Gevolg is dat auto's, trams en vooral ook motoren met snelheden die ver boven de ter plekke voorgeschreven 30 kilometer per uur liggen over het kruispunt razen.



Juist dit kruispunt wordt dagelijks gepasseerd door tientallen kinderen die vanuit West naar de scholen in Zuid gaan. Hoezo verbaas je je dan dat het aantal verkeersslachtoffers toeneemt? In veel gevallen zijn die slachtoffers een direct gevolg van de inrichting van de openbare ruimte.



Erik-Jan Haanraadts, Amsterdam