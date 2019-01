'Gele hesjes zien toenemende weelde met lede ogen aan'

We hoeven er niet op te rekenen dat die ontevredenheid overwaait. Sterker nog, die kan (fors) toenemen. De economische groei loopt wereldwijd terug, met het risico op recessie. De spoeling is dun in Frankrijk.



Het land staat er beroerd voor met een extreem hoge schuldenlast, een bevolking die maximaal 35 uur wil werken en niet wil hervormen. De Franse verzorgingsstaat is flink soberder dan bij ons.



Mocht de spoeling nog dunner worden, dan kunnen bevolkingsgroepen zich tegen elkaar keren. Niet langer onderklasse tegen establishment, zoals nu, maar ook concurrerende onderklassen onder elkaar.



Beklaagdenbankje

Opvallend, maar eigenlijk logisch, is dat bij de gele hesjes links en rechts schouder aan schouder staan. De gele hesjes zijn niet vergelijkbaar met de studentenopstand van de jaren zestig in de vorige eeuw. Dat was een opstand van linkse studenten tegen het autoritaire establishment.



Die studenten en hun kroost zijn inmiddels zelf establishment en zitten nu in het beklaagdenbankje. Ze reageren als het establishment van toen: verbaasd, niet begrijpend en afhoudend. President Macron past perfect in dat plaatje.



Frankrijk heeft in hem bij uitstek een president die het land niet goed kan gebruiken: super­elitair, intelligent, maar ook onwetend en onnozel. In ons land zijn de inkomensverschillen geringer en is de verzorgingsstaat sterker, maar het gebrek aan begrip is identiek aan dat in Frankrijk.