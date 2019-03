'Gekwetstheid is nóóit reden iemand rechten te ontzeggen'

Als het waar is dat een docent is ­geschorst omdat hij gezegd heeft dat 'Mohammed getrouwd was met een meisje van acht jaar oud en dat in Nederland een volwassen man die trouwt met een meisje van acht als pedofiel wordt gezien', dan is dat buitengewoon schokkend.



Ten eerste is dit in overeenstemming met de feiten zoals we die op dit moment kennen - die profeet trouwde een erg jong meisje en tegenwoordig vinden we zoiets verwerpelijk - en ten tweede heeft die docent een zekere vrijheid van meningsuiting die gerespecteerd dient te worden in onze samenleving.



Dat grondrecht moet worden gerespecteerd door de leiding van die school en ook door de leerlingen: het gaat hier om zeer basale waarden van onze samenleving.



Volgens het bericht heeft de docent die grenzen niet overschreden en had de schoolleiding hem dus moeten beschermen. Maar de docent ontkent iets dergelijks te hebben gezegd.