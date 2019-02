'Gekloonde winkelstraat is te stoppen'

Maurits Bongenaar Consultant bij Ecorys © -

Als bezoeker in een populaire Europese stad krijg je al gauw het idee dat een groot deel van de winkels, horecatentjes en evenementen bestaan bij de gratie van de toerist. Het toerisme is echter niet de enige ontwikkeling die bijdraagt aan cultuurverschraling.



De toenemende verbondenheid maakt dat culturele voorkeuren door steeds meer mensen worden gedeeld. Mensen overal ter wereld halen 's ochtends hun koffie bij de Starbucks, lunchen bij de McDonald's, kopen hun sokken bij de H&M en kijken 's avonds in de bioscoop naar dezelfde Hollywoodfilm.



Dit consumentengedrag is een wisselwerking tussen het gebrek aan fantasie van de stedeling en de toerist, en het vermogen van winkel­ketens om hun producten aan het publiek op te dringen. Multinationals betalen de hoogste huren en vestigen zich op de meest aantrekkelijke plekken in de stad.



De Britse denktank New Economics Foun­dation publiceerde een studie over 'clone towns'. Aanleiding was de verspreiding van een selecte groep winkelketens, waardoor Britse binnensteden steeds meer op elkaar zijn gaan lijken.



Negen Straatjes

40 procent van Britse steden zouden binnen deze categorie vallen. Beleidsmaatregelen die in het rapport worden genoemd om zulke ontwikkelingen tegen te gaan, zijn een ondergrens in de hoeveelheid eenmanszaken in een bepaald gebied, een bovengrens in de hoeveelheid winkelketens, het beschermen van eenmanszaken door middel van subsidies en het beperken van buitensporige huurverhogingen voor eenmanszaken.