'Geen PrEP? Dan ook geen VVD-boot op de Pride'

Deze verbeterde beschikbaarheid is tot stand gekomen ondanks de politiek. Sterker, de VVD heeft actief toegang tegengehouden. In juli 2016 gaf het Europees Geneesmiddelenbureau groen licht.



Direct riepen Aids Fonds, Soa Aids Nederland, Hiv Vereniging, Vereniging van Hiv Behandelaren en COC de overheid op om de preventiepil op te nemen in het zorgpakket.



Het was aan de minister van Volksgezondheid daarover te beslissen. Edith Schippers besloot eerst advies in te winnen bij de Gezondheidsraad.



Onder betrokkenen was er op dat moment niemand die maar de geringste twijfel had over de uitkomst van die gedegen maar o zo trage en overbodige exercitie. Twee jaar geleden was voor iedereen al duidelijk: eind maart 2018 zal de Gezondheidsraad positief adviseren.



Hiv-wantrouwen

Het uitstel van de VVD-minister is niet zonder consequenties gebleven: de afgelopen twee jaar kregen naar schatting 500 mensen een diagnose die met PrEP voorkomen zou zijn. De VVD heeft zo laten blijken geen oog te hebben voor de impact van hiv op generaties homomannen.



Erger, willens en wetens heeft de partij gekozen voor instandhouding van het stigma rond hiv. Sinds de aidsepidemie van de jaren '80 is seks iets geworden waar je bang voor moet zijn en mensen met hiv kun je daarom maar beter wantrouwen.