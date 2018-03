'Geen plek voor idealen in de klas'

Het ministerie van Onderwijs trok al vele miljoenen uit om startende docenten te verlichten (Sander Dekker, 150 miljoen euro), maar het probleem is dat het geld op een grote hoop terecht is gekomen bij de scholen, waardoor er in de praktijk niks veranderd is.



In de kiem gesmoord

Waar lopen deze startende leraren tegenaan? Waar haakte ik af, waar haakten wíj af? Hadden we allemaal een te romantisch beeld van het middelbaar onderwijs? Is het niet zonde van zo veel in de kiem gesmoord talent en enthousiasme, terwijl er al een groot lerarentekort is?



Afgelopen schooljaar werd mijn jaarcontract niet verlengd. Was dat wél gebeurd dan had ik waarschijnlijk nog op dezelfde middelbare school voor de klas gestaan. Na negen maanden te horen krijgen dat je na de zomervakantie niet hoeft terug te keren, is niet niks, zoiets had ik in mijn werkende leven in elk geval tot dan toe nog niet meegemaakt.



Hetzelfde gold voor mede-ILo'ers, ook hun contracten werden na één of twee jaar niet verlengd. En de reden van het niet-verlengen was niet omdat wij telkens te laat op school verschenen (integendeel, juist altijd ruim op tijd), vergaderingen vergaten of rottig deden tegen leerlingen, nee, dat was allemaal niet het geval, maar wat dan wel?



In eerste instantie leken alle scholen ­verheugd met het binnenhalen van ons, eerstegraadsdocenten. Dat stond puik op de lerarenlijst, er was immers een tekort aan eerste­graders. Op de scholen wisten ze dat wij nieuwkomers waren, dat staken wij niet onder stoelen of banken, nee, waarom zouden we.



'We wijzen een coach voor jullie aan', klonk het antwoord van de schooldirecteuren. Een coach voor beginnende docenten is op bijna alle middelbare scholen tegenwoordig standaard, en dat is helemaal niet slecht, maar daarmee ben je er nog niet als school.



Zo'n coach moet dan bijvoorbeeld voldoende uren hebben om werkelijk met nieuwe docenten aan de slag te gaan. En ook met een coach blijft lesgeven een vak dat je met vallen en opstaan leert, dus zo'n coach en ook een schooldirecteur moeten je tijd en ruimte gunnen om fouten te maken en weer op te krabbelen. Van fouten maken leren we. Dat is precies wat we ook onze leerlingen bijbrengen.