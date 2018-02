Wat er had moeten gebeuren was een vliegveld bouwen voor de kust van Nederland in de Noordzee

Geen enkel respect wordt getoond voor mens en natuur. Alles moet wijken voor onze groei en 'genieten'. Willens en wetens worden zaken kapotgemaakt, verkeerd voorgesteld, want het luchtverkeer gaat voor, groei moet er zijn. Een consultant legde de vinger op de zere plek en weerlegde alles haarfijn.



Bewoners proberen met rapporten, eigen berekeningen en metingen een vuist te maken. Het resultaat is uiteraard nul komma nul. Het is vechten tegen de bierkaai, een gelopen race. Men gaat gewoon door, gooi de zaak maar plat, laat de vliegtuigen maar denderen over mens en natuur.



Wat er had moeten gebeuren was een vliegveld bouwen voor de kust van Nederland in de Noordzee. Kostbaar ja, maar dat weegt nooit op tegen de gigantische overlast die men burgers nu bezorgt.



Frits Bosch, Amsterdam