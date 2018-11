'Geen beton maar groen in de Lutkemeerpolder'

Eind november beslist de gemeenteraad over de bouw van een nieuw bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder. Wordt het voortzetten van twintig jaar oud beleid of behoud van deze bijzondere groene polder?



We weten inmiddels allemaal dat een transitie naar een duurzamere wereld onontkoombaar is. Hoe inspirerend zou het zijn als het college de maatschappelijke opgaven onder ogen ziet en door de polder groen te houden laat zien dat het anders kan? De casus Lutkemeerpolder is 'the proof of the pudding' voor het Amsterdamse college, dat een groene en gezonde stad hoog in het vaandel heeft.



De Lutkemeerpolder is onderdeel van een ecologische en recreatieve verbindingszone van Amstelland tot aan Spaarnwoude. De polder omvat naast natuur- en recreatiegebied ook een historisch boerenlandschap, een vruchtbaar landbouwgebied en een biologische zorgboerderij.



Maar deze polder, onder de rook van Schiphol, is ook onderwerp van een decennia oude overeenkomst van overheden, Schiphol en projectontwikkelaars om hier een nieuw ­bedrijventerrein te vestigen. Toen leek een bedrijventerrein op deze plek nog gepast. Maar de vraag naar al ontwikkelde bouwkavels viel de afgelopen jaren tegen en intussen is de groene ruimte in en om de stad ernstig geslonken.



Biodiversiteit

In de Lutkemeerpolder zijn geen maatschappelijke belangen zoals regionale economie of mobiliteit in het geding. Zo hard loopt de verkoop van bedrijfskavels in de omgeving van Schiphol immers niet.