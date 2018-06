'Geef vervoerder RMC de tijd voor verbetering'

Deze meneer had dus een alternatief, maar wist dat waarschijnlijk niet. Het systeem is voor de klanten te ingewikkeld, onbekend, onpraktisch en daardoor klantonvriendelijk. Het is te prijzen dat Amsterdam hier coulant mee omgaat, maar de stad betaalt er wel de prijs voor en zadelt de vervoerder met extra ritten op.



Het is vervelend, maar de praktijk heeft uitgewezen dat een vervoerder een jaar nodig heeft om de kwaliteit op peil te krijgen. Tijdens de contractperiode is het moeilijk om klant­wensen of andere wijzigingen in te passen. Juist doordat zoveel 'dichtgetimmerd' wordt in de afspraken, nodigt het niet uit tot vernieuwen. En net als de vervoerder de zaken goed op orde heeft, moet er opnieuw aanbesteed worden. De 'bulk'-aanbestedingen drukken bovendien de kleine bedrijven uit de markt.



De vorige contractperiode was er kritiek op de kwaliteit van Connexxion en werd geroepen: we willen Stadsmobiel terug. Maar toen Stadsmobiel reed, waren de eisen lager en de kwaliteit beduidend slechter dan nu. De punctualiteitscijfers bevestigen dat, maar in dat ­contract was geen boete bij onderpresteren opgenomen.



Andere vervoerder

Een andere vervoerder is de oplossing niet: dat middel is vele malen erger dan de kwaal, juist voor de klanten van het AOV. Het contract moet dan opengebroken worden en de gemeente moet opnieuw aanbesteden (voor minimaal een half jaar). Met juridisch getouwtrek tot gevolg, en weer een jaar om de kwaliteit op peil te krijgen. Als er al een partij te vinden is die zin heeft in de klus.



Voor de korte termijn moet RMC de kans krijgen de kwaliteit op peil te krijgen. Dat betekent een forse inzet van het bedrijf om de ernstige klachten te verhelpen. Boetes opleggen (alleen) helpt niet. Meedenken hoe het beter kan, is juist nodig. De gemeente zou daarover in ­gesprek kunnen gaan met zorgverzekeraars en andere partijen die verantwoordelijk zijn voor het ziekenvervoer.



Voor de lange termijn is het belangrijk dat er alternatieven komen voor de grootschalige aanbestedingen en de ingewikkelde regelingen. En dat de klant meer kan kiezen en de regie terugkrijgt over zijn mobiliteit.