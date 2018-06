'Geef ons een verbeterd referendum'

Het is te begrijpen dat het kabinet het risico niet wil lopen dat de kiezers zich massaal voor handhaving van het referendum uitspreken. De kans daarop is namelijk groot: volgens een peiling van peil.nl is slechts 28 procent van de kiezers voor afschaffing, de rest is voor instandhouding, zij het veelal onder zwaardere voorwaarden.



Onder de aanhang van PVV, SP en 50Plus wil een ruime meerderheid het referendum behouden en dat zijn nu juist de kiezers voor wie dit een middel is om de 'kloof met de politiek' zo klein mogelijk te houden.



Mosterd na de maaltijd

De handelswijze van het kabinet schoffeert ook nog eens de commissie-Remkes, door Rutte II begin 2017 ingesteld om de werking van ons parlementair stelsel kritisch te onderzoeken, mede met het oog op die kloof. Nu het kabinet, zonder het oordeel van Remkes af te wachten, heeft aangekondigd het referendum te willen afschaffen lijken de adviezen van de commissie sowieso mosterd na de maaltijd.



Zij sprak zich donderdag in een tussentijds rapport daarom bij voorbaat krachtig uit voor promotie van het raadgevend referendum tot een bindend correctief referendum als noodzakelijk 'ventiel' en 'veiligheidsklep' in onze democratie. Daar kan Rutte het mee doen.



Op 4 juli volgt de uitspraak van de rechtbank in Den Haag in de zaak van Meer Democratie tegen de staat. In die maand spreekt ook de Eerste Kamer zich uit over afschaffing van het referendum.



In dat gezelschap zitten vanouds ­leden die zich drukker maken over staatsrechtelijke zuiverheid dan over politieke afwegingen. Die moeten inzien dat dit voorstel de rechtszekerheid van de burger schendt.