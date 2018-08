'Geef Noord eindelijk dat zo vaak beloofde levendige centrum'

Gisteren heb ik eindelijk een ritje kunnen maken met de Noord/Zuidlijn. Van station Noord naar De Pijp in nog geen 10 minuten.



Je stapt de halte uit en je staat midden in de gezelligheid: leuke winkeltjes, eet-en drinkgelegenheden en volle terrassen. Dezelfde rit andersom geeft een geheel andere ervaring.



Want bij halte Noord ter hoogte van winkelkerkhof Buikslotermeerplein belandt de reiziger in het grote niets. Een prachtig station, begin- en eindpunt tegelijk, onlangs met jaren vertraging opgeleverd midden in een prachtige zomer, maar geen terras laat staan behoorlijke horecagelegenheid te bekennen.



Hier is Noord nog zoals Noord al decennialang is: door de gemeente verwaarloosd ­gebied.



Borden met CAN (Centrumgebied Amsterdam Noord) sieren de omgeving waar VAN (Vinexgebied Amsterdam Noord) of TAN (Treurnisgebied Amsterdam Noord) beter op zijn plaats is.



Natuurlijk zal de gemeente wijzen naar projectontwikkelaars en pandeigenaren van het winkelkerkhof die alles tegen zouden houden.



Maar kijk naar iedere plek richting het IJ waar nog niet gebouwd wordt, of de plannen nog niet vastomlijnd zijn: dan wordt het als tijdelijke locatie aangeboden en verschijnt er allerhande horeca, van rauw tot hip: NDSM, Van der Pekbuurt, rand Tuindorp Oostzaan, Buiksloterham, Hamerstraatgebied en Noorderpark. Het zijn dus keuzes.