'Geef medewerkers van het gemeentelijke callcenter een baan'

Een medewerker die in de gemeenteraad haar verhaal deed, werd op het matje geroepen

Door een 'fase-constructie' worden kortlopende contracten tot wel 5,5 jaar op elkaar gestapeld. Een medewerker vertelde over de constante onzekerheid die dit oproept. "Je weet nooit of je over een halfjaar nog een baan hebt, en dus niet hoe je je leven moet inrichten. We worden behandeld als wegwerpkoffiebekers!"



Uitzendbureau

Bij impopulair beleid verschuilt de gemeente zich achter de uitzendbureaus. Maar, zegt een medewerker terecht: "Als de gemeente ervoor kiest met een uitzendbureau samen te werken, kiest zij voor diens beleid. Dan kan ze niet doen alsof ze daar niks mee te maken heeft."



Uitzendbureau Manpower heeft bijvoorbeeld het beleid dat mensen maximaal twee dagen per jaar ziek mogen zijn. Het eerste dat een medewerker na een ijzervergiftiging van haar leidinggevende te horen kreeg, was dat ze maar niet weer ziek moest worden, omdat het uitzendbureau haar dan nooit een nieuw contract zou geven.



Het is schokkend, maar niet verbazingwekkend dat meerdere medewerkers aangaven ook als ze ziek zijn op hun werk te verschijnen, uit angst anders hun baan te verliezen.



Ook de kwaliteit van het werk gaat achteruit, en daar zijn burgers de dupe van. Een medewerker die verantwoordelijk is voor het inwerken van collega's vertelt: "Het afgelopen jaar zijn er meer groepen medewerkers ingewerkt dan ooit. Als je de gemeentelijke hulplijn 14-020 belt, is de kans groot dat je iemand in zijn eerste paar maanden aan de telefoon krijgt. De kwaliteit aan de lijn holt hierdoor achteruit."