'Geef leraar onbeperkt toegang tot onderzoek'

Het is tenenkrommend dat de bevlogen leraren in de scholen van onze Werkplaats Onderwijsonderzoek, die serieus bezig zijn hun lessen of toetsing te verbeteren, ons komen vragen of wij misschien nog een achterdeur weten om toegang te krijgen tot de meeste recente inzichten uit onderzoek.



Het is beschamend dat onze professionele leraren zich in allerlei illegale bochten moeten wringen om onderzoek te ­kunnen raadplegen; via de inloggegevens van ­anderen of buitenlandse piratenwebsites zoals Sci-Hub. Dit kan zo niet langer. Neem de leraren en hun professionaliteit serieus. Niet alleen in woorden, maar ook in daden.



Open access

Is het dan zo moeilijk of duur? Schotland en Engeland bewezen de afgelopen jaren het tegendeel. Met een investering van 25.000 pond (!) kregen leraren in Schotland in 2014 toegang tot 1700 wetenschappelijke tijdschriften.



Engeland volgde snel. Wij roepen de ministers van Onderwijs met klem op om op korte termijn te doen waar men al een eeuw over praat: geef alle leraren vrije toegang tot onderzoek; niet straks, in een (verre) toekomst wanneer open access misschien een algemeen feit wordt, maar nu.



Frank Cornelissen en Lisa Gaikhorst (Universiteit van Amsterdam)

Monique Volman en Erna van Hest (Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam Primair Onderwijs)

Carla van Boxtel en Wrister Grommers (Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam Voortgezet Onderwijs)

Marco Snoek en Frits Rovers (Hogeschool van Amsterdam)

Guuske Ledoux (Kohnstamm Instituut)

Mariet Brouwers (Sirius, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs)

Arnold Jonk (Samen tussen Amstel en IJ Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs)

Jan-Willem van Schendel (Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestant-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs)

Alle van Steenis (Montessori Scholengemeenschap Amsterdam)

Saskia Grotenhuis (Open Schoolgemeenschap Bijlmer)

Ruth Kervezee (Esprit Scholen)