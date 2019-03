'Geef kinderraad zeggenschap over 100.000 euro in de buurt'

Gedetailleerde dossiers met een historie, normen en netwerken: je voelt je als jonge nieuweling net Alice in Stoperaland. Hoeveel moeilijker is dat dan voor een jongeling met idealen, maar zonder netwerk?



We moeten zeggenschap beter faciliteren, zeker voor jonge Amsterdammers. Stadsdeel West loopt voorop in die ontwikkeling door politieke zeggenschap digitaal en toegankelijk te maken.



Dat is afgelopen jaar opgeschaald naar het initiatief West Begroot, waarbij de daar wonende Amsterdammers zich mochten uitspreken over de uitgave van een budget van €300.000 euro. Dat initiatief is inmiddels overgenomen in de wijk Duinoord in Den Haag. Waarom dan niet in elk Amsterdams stadsdeel?



Frisse ideeën

Een ander leuk, de democratische toegankelijkheid vergrotend initiatief is in januari van dit jaar in Zuidoost begonnen: de lokale kinderraad. De bedoeling is dat leerlingen uit groep 7 vergaderen met de stadsdeelcommissie. Het beste idee uit die ontmoeting wordt daadwerkelijk uitgevoerd. De reacties van de kinderen zijn overenthousiast.



Misschien wel de belangrijkste waarde van zo'n kinderraad is dat jongeren daar echte zeggenschap ervaren, en vroeg leren waarom het bemoeien met de democratie zo belangrijk is. Dat voor jongeren eens wat anders dan een saaie les maatschappijleer of een tandeloos inspraakgroepje. Het levert niet alleen meer participatie op, maar de stad gaat er ook op vooruit door frisse ideeën.