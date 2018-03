'Geef fiets de ruimte bij herinrichting van een straat'

De smartest city is een fietsstad. Amsterdam is nu al een van de slimste steden ter wereld

Als een straat gezegend is met volwassen bomen die nog lang meekunnen, moet je die koesteren. Dat is niet alleen prettig en mooi, ze kunnen ook meehelpen tegen de extra opwarming in stedelijk gebied, het urban heat island-­effect. Als de kans zich voordoet extra bomen te planten, moet je die niet voorbij laten gaan.



De Tilanusstraat staat er in dit opzicht goed voor. Het ene deel van de straat heeft al bomen en in het andere, kale deel kunnen ze nu worden geplant.



Slimste stad

De mobiliteit in de stad verandert de komende decennia sterk. De energietransitie betekent een overgang van benzine en diesel naar elektrisch. Slimme vormen van deelgebruik kunnen veel auto's overbodig maken. Er is tegenwoordig veel te doen over smart cities, slimme steden, maar de slimste stad is een stad waarin je je vlot en vrijelijk kunt voortbewegen zonder die logge en meestal onrendabele auto.



Als je met lowtech hetzelfde kunt bereiken als met hightech, is lowtech slimmer. De smartest city is een fietsstad. Amsterdam is in dit opzicht nu al een van de slimste steden ter wereld, een voorloper waarnaar elders jaloers wordt gekeken. Het zou dom zijn om deze voorhoedepositie te laten verslonzen. De problemen die het succes van de fiets met zich meebrengt, moeten worden aangegrepen om de fietsstad te verbeteren, niet om de fiets te bestrijden.



Een van die knelpunten is het stallen van fietsen, en zo zijn we terug in de Tilanusstraat. Om de woonstraat klaar te maken voor de toekomst moet de fiets royaal de ruimte krijgen. De herinrichting biedt kansen op een inhaalslag.