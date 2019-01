'Gaat het mis met de toegang tot Amsterdam?'

Retorisch geweld om rammelend verhaal overeind te houden

Die onvrede hebben we allemaal, en het is niet voor niets dat alle politieke partijen zich druk maken over de krapte op de woningmarkt. Voor bijna iedereen is het moeilijk een goed huis te vinden. We zijn of kennen allemaal iemand die al te lang op zoek, achter het net vist of te veel moet betalen.



Gedegradeerd

Voor de SP-fractie zijn internationals de grote veroorzaker van prijsstijgingen en verdrukking op de woningmarkt in Amsterdam. Daarmee worden zij als nieuwkomers van deelgenoten van een probleem, gedegradeerd tot schuldigen.



Met veel bombarie wordt de nieuwkomer tot persona non grata verklaard en afgeschilderd als iemand bij wie het geld tegen de plinten klotst. Iemand die met enorme belastingvoordelen Amsterdammers uit de stad verjaagt. Zoveel retorisch geweld is vaak bedoeld om een rammelend verhaal overeind te houden.



Want wat blijkt: 80 procent van de internationals die in de regio Amsterdam woont, heeft een gemiddeld of laag inkomen. Wie de moeite neemt te kijken naar wie deze mensen zijn, komt erachter dat het gaat om een Indiase vertaler of een Amerikaanse onderzoeker. En ja, er zijn er ook bij met een hoog inkomen. Het is een diverse groep mensen die alleen, of met hun gezin in onze mooie stad willen wonen en werken.



Ook het beeld dat iedere in Amsterdam werkende international een woning bezet houdt, klopt van geen kanten: velen wonen helemaal niet in Amsterdam. Neem het Europees Medicijn Agentschap (EMA). Van de mensen die daar werken en al zijn verhuisd, zijn er maar 12 in Amsterdam gaan wonen en 55 elders.