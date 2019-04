'FvD vaart mee op de cultuurmarxistische golf'

Toch is Laughlands advies niet verrassend. Overal in Europa gaan namelijk juist nieuwrechtse bewegingen aan de haal met Gramsci's ideeën. De echte cultuurmarxisten, zo blijkt, bevinden zich op de rechterflank. Matteo Salvini, leider van de rechtse Lega en sinds een klein jaar vicepremier van Italië, kwam er als eerste mee. In april 2016, toen Baudet zich nog druk maakte om Oekraïne, voerde Salvini campagne voor een referendum in Italië waarbij hij op Twitter expliciet Gramsci aanhaalde in kritiek op de 'onverschilligen' die niet naar de stembus gingen.



Radicaal als norm

Salvini, die in zijn tienerjaren lid was van een communistische jeugdbeweging en zijn marxistische klassiekers dus paraat heeft, leerde van Gramsci dat de macht in de samenleving niet zozeer ligt in het parlement maar vooral in de publieke ruimte, de civil society, waar een moderne leider zich via moderne media kan doen gelden. Dagelijks richt Salvini zich daarom via filmpjes live op Facebook rechtstreeks tot zijn miljoenen volgers. Op die manier heeft hij zijn radicale standpunten tot de nieuwe culturele norm gemaakt, zonder daar eerst een grote verkiezingswinst voor nodig te hebben. Het is Gramsci in een modern jasje.