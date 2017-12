'Fuck de motieven, iets geven is altijd goed'

Een paus zal niet snel 'fuck de motieven' zeggen. Maar in essentie komt het daar op neer

Recent vertelde Jeroen Pauw op televisie dat hij een tijd niet aan goede doelen gaf. Hij onderzocht zijn motieven en vond ze niet zuiver genoeg. Tot hij op een dag bedacht: 'Fuck die motieven'. Nu geeft hij gewoon. Paus Franciscus zei het onlangs bijna net zo. "Geef een bedelaar op straat gewoon iets. Denk niet na over wat hij of zij ermee gaat doen of waarom jij wel of niet zou geven. Allemaal excuses."



Een paus zal niet snel 'fuck de motieven' zeggen. Maar in essentie komt het daar op neer. Iets geven is altijd goed. Eén voorwaarde stelt Franciscus: als je een ander iets geeft, behoor je hem of haar echt aan te kijken. Of je nu bedelaar of koning bent of iets ertussenin. Met hun ogen laten gever en ontvanger elkaar in hun waarde.



Kerst is: God geeft. De God van Jezus is simpelweg van iedereen. Dat is wat Leonardo da Vinci in die ogen heeft gevangen. Een half miljard dollar wil zeggen: die blik is onbetaalbaar. Maar kijken is gratis. Miljoenen mensen over de hele wereld doen het deze dagen.



Je hoeft er niet voor naar Abu Dhabi te reizen. Een klik op YouTube is genoeg. Of elders. Want het gezicht van Jezus is ook in Amsterdam nooit ver weg. Kerst is geen religie. Kerst is geen kerk. Kerst is geen preek. Kerst is een ogen-blik.



