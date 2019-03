'Formule 1 in Zandvoort is geen duurzaam duinfeest'

Onemanshow

Vermoedelijk zijn de meeste Nederlanders geen fan van de Formule 1 als sport, maar van Max Verstappen als sportman. Zijn fantastische prestaties zorgen ervoor dat veel mensen vanuit het niets de doorgaans voorspelbare en dodelijk saaie races zijn gaan volgen. Het is dus niet de Formule 1, maar de onemanshow van Max die kijkcijfers genereert en chauvinistische sentimenten een impuls geeft.



Dit is een te smalle en bovendien opportunistische basis om een race in Nederland te organiseren. De huidige Formule 1 is een enorm kostbare en milieubelastende aangelegenheid. De bolides, de onderdelen en de uitgebreide crew doen wereldwijd heel veel circuits aan. Formule 1-teams zijn in dat kader grote mobiele bedrijven.



In een open brief van de Nederlandse Sportraad met een pleidooi om de Formule 1 in Nederland via publiek-private samenwerking tot stand te brengen, wordt duurzaamheid genoemd, maar dat is binnen deze context een misplaatste term. Het rondreizende circus dat Formule 1 heet, is op geen enkele manier duurzaam. Het organiseren van de grand prix in Zandvoort is dus vanuit dat perspectief een verkeerd signaal.