'Focus op het aanpakken van woonfraude'

Terwijl het op dit moment moeilijk is genoeg nieuwe sociale huurwoningen te bouwen, is het op korte termijn mogelijk de voorraad sociale huurwoningen met 10 tot 20 procent toe te laten nemen. In een opiniestuk in Het Parool van afgelopen zaterdag schrijft VVD-raadslid Hala Naoum Nehmé dat dat de schaal is waarop met deze woningen wordt gefraudeerd.



Als men zich focust op het aanpakken van deze woonfraude, kan dus

10 tot 20 procent van het huidige bestand aan sociale huurwoningen beschikbaar komen, want voor sociale huurders die frauderen zou geen plek meer moeten zijn in de sociale woning­bouw.



Het goed aanpakken van deze woonfraude sorteert op korte termijn meer effect op de oververhitte Amsterdamse woningmarkt dan het realiseren van nieuwbouw. Het kan waarschijnlijk ook voor een fractie van de bouwkosten van nieuwbouw.



J. Zwaan, Amsterdam