'Focus op de kwaliteitstoerist en op je eigen bewoners'

Verbied prostitutie

Verbied ook de prostitutie op de Wallen. Prostitutie is in Nederland legaal zolang het gaat om vrijwillige seks tussen volwassen. Gedwongen prostitutie is echter strafbaar.



Misstanden zoals seksueel geweld en verkrachting komen vaak voor in de prostitutie. En die misstanden kunnen worden aangetoond. Zodat tot sluiting kan worden overgegaan van de werkplekken.



Alleen al vanuit het oogpunt van de mensenrechten is prostitutie onwenselijk. Onvrijwillig werk dat op slavenarbeid lijkt, dat dienen wij als maatschappij niet goed te keuren.



En verder: moet je Airbnb verbieden? Deels. Bezit is namelijk heilig. Als iemand een huis in eigendom heeft, mag deze eigenaar dit huis verhuren aan iedereen.



De crux zit hem echter vooral in het onderscheid tussen koop en huur. Als jij je huis huurt - en al helemaal als dat een sociale woning betreft - is verhuur aan derden per definitie niet correct. Het betreft immers een woning die door de maatschappij wordt gefinancierd.



Daarom: verbied Airbnb voor (sociale) huurwoningen. Handhaaf dit (al deels geldende) verbod ook.