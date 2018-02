'Flats in Beatrixpark? Een droevige dag voor plant, dier en mens'

Het was donderdag een droeve dag voor plant, dier, mens, stilte, zuivere lucht, wandelaars, groen, bomen, vogels, omwonenden en de hele stad toen de coalitie in de raad - D66, VVD en SP - besloot grote flats te bouwen in het Beatrixpark.



Natuurlijk zijn er meer woningen nodig, maar alleen wanneer het in de stad fijn wonen is en blijft. Daar zijn parken voor nodig. Monumentaal groen dat je opgeeft, krijg je nooit meer terug.



GroenLinks, CDA, PvdA en de partijen voor dieren en ouderen steunden een poging kavel 2 groen te houden.



Wethouder Eric van den Burg verklaarde het daar niet mee eens te zijn omdat er woningen nodig zijn en zijns inziens bouwen in het park past in oude afspraken. Eerlijk gaf hij toe dat over dat laatste de meningen verschillen, maar ondanks die twijfel stuurt hij de bulldozers het park in. Helaas voor Amsterdam.



Welk park volgt? Mooie hoge flats in het Vondelpark? Parkeren in het Sarphatipark? Weet wat u stemt 21 maart! Stem groen!



Kees den Blanken, Dick de Jongh, Esmée Lindenbergh Ineke en Lex Mante, Gery Mazeland, Jacqueline Shaya, Coby Vreugdenhil