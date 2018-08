'Fijne straat nu plaats op crimineel Monopolybord'

De gemeentelijke ombudsman, Arre Zuurmond, noemde afgelopen week de Wallen een urban jungle, waar crimineel geld leidend is.



In mijn tijd als bewoner van de Haarlemmerstraat heb ik van nabij mogen meemaken hoe crimineel geld ook die buurt in twintig jaar heeft overgenomen. Coffeeshop Barney's is vanuit een souterrain uitgegroeid tot een keten. Verdwenen zijn de Prinsessenbar en het koffiehuis op de hoek van de Buiten Brouwersstraat.



Op de plek van restaurant Lof zit een restaurant waar je 'van je joint kunt genieten'. Overgenomen door de eigenaar van koffieshop The Greenhouse. Een jaar geleden is het restaurant 's nachts na sluitingstijd beschoten. Nadat het de deur weer mocht openen, heeft er meer dan een half jaar elke nacht een auto met bewaker op de stoep gestaan.



De gezamenlijke coffeeshops hebben sinds enige tijd beveiligers door de buurt rondlopen, gekleed als dandy's. Vriendelijke kerels die de orde bewaken en de straatdealertjes een halt moeten toeroepen. De veiligheid is in goede handen.