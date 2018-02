'Festivals die dreigen te stoppen om lager volume? Chantage'

Geachte burgemeester Van Aartsen,



De gemeenteraad praat dinsdag over het evenementen­beleid van de gemeente Amsterdam. Maar dit beleid is niet de bevoegdheid van de gemeenteraad en ook niet van het college van b. en w., maar valt direct onder uw bevoegdheid als burgemeester.



Amsterdam wordt de laatste jaren steeds drukker met evenementen. De festivallisering van de stad is een van de grootste irritaties van de bewoners. Amsterdam lijkt niet meer van de Amsterdammers te zijn, maar van toeristen en dagjesmensen.



Natuurlijk is dat ook goed voor de economie van de stad. Maar er wordt een grens overschreden als de festivallisering ten koste gaat van de gezondheid van de Amsterdammers. En dan gaat het vooral over het volume van sommige festivals.



De GGD heeft in een advies geschreven dat het volume bij een aantal festivals te hoog is. Op het huidige niveau leidt het volume van die festivals tot gehoorschade. Vooral bij jonge kinderen is dit volume riskant.