'Femke Halsema? Zegt me niets'

Iedereen vindt haar ­geweldig. Amsterdam doet de berendans nu zij is verkozen

"Hoe vindt u dat?"

"Wat moet ik daarvan vinden?"

"U kent toch Femke Halsema wel? Iedereen vindt haar ­geweldig. Amsterdam doet de berendans nu zij is verkozen."

"Ik weet echt niet over wie u het heeft."

"Toe nou, mijnheer Holman!"

"Echt niet..."

"Het is toch geweldig dat ­zij de opvolger wordt van Eberhard van der Laan."

"Hoezo?"

"Nou, gewoon een goede vrouw..."

"O."



"U lijkt niet blij, mijnheer Holman."

"Jawel, hoor. Wat bedoelt u precies, waarmee moet ik blij zijn?"

"Met Femke als burge­meester."

"O. Nou, ik ken die vrouw niet."

"U kent die vrouw wel! Zij is van GroenLinks, de partij waar u een hekel aan heeft!"

"Een hekel...ach. GroenLinks is de partij voor de rijke mensen in de grachtengordel met een groot schuldgevoel. Is die Janske Heringa daar lid van?"



"Ja, en ze heet Femke Halsema! En zij is de opvolger van Eberhard van der Laan en daar zijn we allemaal blij mee!"

"Oké. Die Eberhard van der Laan was een geweldige burgemeester. Daar wil ik wel iets over zeggen. Die man wist te verbinden, was kritisch, had gevoel voor humor. Ik mis hem."

"Maar nu krijgt u Femke Halsema!"

"Nou... eh... tja... Hoe heet ze precies?"

"Fem. Ke. Hal. Se. Ma."

"Oké."

"U wilt niet zeggen wat u van haar vindt?"

"Ik ken haar niet."



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



