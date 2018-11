'Femke Halsema staat niet boven de wet'

Nederland is geen dictatuur en Amsterdam al zeker niet

Ik kan me niet voorstellen dat mevrouw Halsema het prettig vindt om te praten met iemand die ze niet kan zien/aankijken. Stel je eens een gemeenteraadsvergadering voor met alleen maar gemeenteraadsleden die een nikab dragen.



Ik ben benieuwd naar de volgende verrassende besluiten van onze nieuwe burgemeester.



Paola Stempels-Janvier



Schokkend, een burgemeester die zegt dat ze de wet niet wil uitvoeren. Misschien een beginnersfout, maar dat is verder niet relevant. Halsema staat niet boven de wet en heeft de wet gewoon uit te voeren. Nederland is geen dictatuur en Amsterdam al zeker niet.



Ongeacht hoe je denkt over een boerkaverbod, Halsema heeft zich aan de wet te houden. Het is heel eenvoudig: de wet uitvoeren, of anders heel snel aftreden.



Tom Heijnen, Amsterdam



Lees ook: Boerkaverbod ook geen prioriteit in Rotterdam en Utrecht