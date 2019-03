'Faculteit, kijk ook eens naar jezelf'

De Vrije Universiteit Amsterdam kondigde afgelopen week aan te stoppen met de studie Nederlands, omdat er niet genoeg interesse is van studenten.



Aanleiding voor de Tweede Kamer om in te grijpen binnen de instituten, die zij zelf dwingen om het rendement voorop te zetten. Het idee is dat met de opleiding de ­interesse in onze taal en het onderzoek naar ­onze taal verdwijnt.



Hoewel het verdwijnen van niche-onderzoek binnen de geesteswetenschappen een groot probleem is, vraag ik me af wie er op dit moment mag treuren over de staat van het Nederlands - als taal en als identiteit.



Ik was 12 toen ik voor het eerst Turks fruit opensloeg, maar herinner me mijn verbaasde reactie nog precies. Ik had amper door wat het betekent om vrouw te zijn. Toch heb je die ­vocabulaire niet nodig om als meisje te ontdekken dat dit boek over jou gaat en niet voor jou is.



Acht jaar later begon ik aan een opleiding ­literatuurwetenschap, waar mijn docenten me meenamen in een brede wereld van literatuur. Die opleiding heeft zich ontwikkeld tot nieuwe opleidingen zoals mediastudies, waar een stuk meer eerstejaars aan beginnen.



Dat kan aanleiding zijn voor klachten over het verlies van literaire kennis, maar het laat ook zien hoe het literaire blijft terugkomen in nieuwe vormen. Op Instagram en in spoken word bijvoorbeeld.



Cultuur is veranderlijk, dat is zo ongeveer het eerste dat je binnen de geestes­wetenschappen zult leren. En dus veranderen ook de opleidingen mee.