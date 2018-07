'Expatvoordeel is juist goed voor arbeidsmarkt'

In Het Parool van woensdag 18 juli prijst Erik Flentge, fractievoorzitter van de SP in Amsterdam het kabinet voor het beknotten van het belastingvoordeel voor expats, de zogenaamde 30 procentregeling.



Maar hij maant door te pakken, de regeling is oneerlijk en moet helemaal worden geschrapt. Want: het schaamteloos aantrekken van mensen door te zwaaien met een zak geld die andere Amsterdammers verdringt bij hun zoektocht naar een betaalbaar huis of baan past niet bij een sociale stad.'



Expats zijn 'mensen die Amsterdam willen gebruiken als een trapje op hun carrièreladder.' Hij rept van 'het snelle geld' dat niet past bij de ambitie van Amsterdam om alleen nog bedrijven te binden die goed zijn voor de werkgelegenheid, innovatie of verduurzaming.



Guerrilla Games, Nederlands grootste game-ontwikkelaar met de hoofdvestiging in Amsterdam, is waarschijnlijk een doorn in het oog van Flentge. Want van onze 250 ontwikkelaars en ontwerpers komt de helft uit het buitenland, uit 35 verschillende buitenlanden om precies te zijn. We zijn van plan nog een flink aantal ontwerpers, schrijvers, programmeurs, directors, ­geluidstechnici et cetera aan te nemen.



Nederlands talent

De suggestie dat deze mensen andere Amsterdammers verdringen op de arbeidsmarkt klopt niet. Het omgekeerde is het geval. Zonder de specialistische kennis en vaardigheden van ­onze buitenlandse medewerkers zou Guerrilla Games helemaal niet in Amsterdam gevestigd kunnen zijn, simpelweg omdat niet voor alle rollen ­Nederlands talent beschikbaar is.