'Excellentie, graag houden wij anderen onze moraal voor'

Aan de minister van Economische Zaken van Saoedi-Arabië.



Excellentie!



Wij, Nederlanders, hebben een vrij hoge moraal. Dat komt omdat wij rechtvaardigheid hoog in ons vaandel hebben staan. Wat goed en slecht is, kunnen wij beter onderscheiden dan anderen.



Een goede moraal, niet alleen een mooi begrip, maar ook een nastrevenswaardig fenomeen, al weet wellicht niemand, losgezongen van een omgeving, van een geschiedenis en van een intentie en mentaliteit, wat het mogelijkerwijs zou kunnen betekenen.



Maar voor ons is een goede moraal een tree waardoor we een stap hoger kunnen komen, waardoor we onszelf kunnen verheffen en waardoor we onszelf recht in de ogen kunnen kijken.