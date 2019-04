'Evenementenbeleid moet snel van tafel'

Dit weekend startte officieel het festivalseizoen. Festivalgangers op het NDSM-terrein én duizenden Amsterdammers tot kilometers verderop 'genoten' van de bastonen. Het regende klachten van ­Jordaan en Westerpark tot Overtoom.



Decibelmeters sloegen uit, kopjes trilden op tafel. Twitter ontplofte, men klaagde massaal op Facebook en het nummer van de gemeente was overbezet. Vriend en vijand van festivallend Amsterdam waren het eens: die volumeknop van DGTL stond écht te hoog. Toch ging de muziek niet zachter.



Waarom er zo veel overlast is? Amsterdam is de evenementenhoofdstad van Nederland volgens de site van de gemeente. Het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, PvdA en SP leek op een brochure van festivalorganisatoren. De bewoners zijn daar de dupe van: meer dan twintig uur ongewenste basgeluiden in je huis of tuin is niet normaal. Dit is nog maar de start: er komen nog honderden festivals aan. Dit college wil niet minderen en dat is het probleem.



Bezwaar maken

Aan al die Amsterdammers die dit weekend belden over geluidsoverlast meldde de gemeente dat de normen niet werden overschreden. En zo kreeg DGTL ruim baan voor de tweede dag. Bewoners bij De Gashouder hadden dubbel pech: na DGTL ging Awakenings door tot de ochtend.