'Erfpachtsysteem leidt tot vertraging in de bouw'

De gemeente Amsterdam volhardt in het ontkennen van het mechanisme van vraag en aanbod en leeft in de illusie dat de markt gestuurd moet worden om woningen betaalbaar te houden.



Verkrotting

Marktregulering komt tot uiting in de voorwaarden bij gronduitgifte, zoals een 40-40-20- normering (40 procent sociale-, 40 procent midden- en 20 procent dure woningen), maar de grondprijs beweegt niet mee.



Behalve dat dit niet consistent is, is het resultaat geen ­verbetering voor de doorstroming op de ­woningmarkt. Dure huizen worden hierdoor ­alleen maar duurder en de doorstroming stokt, want het middensegment is niet groot genoeg om de doorstroom te faciliteren, waardoor het middensegment ook in prijs zal stijgen.



Bouwers en ontwikkelaars, maar ook beleggers, tasten in het duister en haken af bij nieuwe ­ontwikkelingen door de gecreëerde onzekerheid.



Vaak wordt vergeten waarom het erfpachtsysteem in het leven is geroepen: om inkomsten te genereren voor grote infrastructurele werken en om grondspeculatie en verkrotting tegen te gaan (actief grondbeleid), hetgeen veelvuldig voorkwam in de negentiende eeuw.



Maar dat gaat voorbij aan het gegeven dat er bij de invoer van het erfpachtstelsel in 1896 nog geen ­Woningwet (1901) was en de wet sindsdien veel meer mogelijkheden biedt om bewoners en huurders te beschermen. Dus dat kan geen ­argument zijn om erfpacht in stand te houden.